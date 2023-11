Violenza su due donne, fermato un giovane a Caserta

Un diciottenne di origine nordafricana è stato fermato dalla Polizia di Caserta per violenza sessuale su due donne: è stato un passante a metterlo in fuga, poi è stato rintracciato dagli agenti.

I poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura sono intervenuti in un'area periferica di Caserta in seguito alla chiamata di una giovane, che aveva denunciato di essere stata approcciata da un ragazzo straniero, il quale aveva tentato un contatto fisico. Proprio in questi frangenti, un'altra donna si è avvicinata agli agenti dichiarando che un giovane con quelle stesse caratteristiche fisiche e somatiche l'aveva fermata in strada e buttata a terra: aveva provato a spogliarla ma, grazie all'intervento di un passante, era riuscita a liberarsi della presa mentre l'aggressore era fuggito.

Grazie alle descrizioni e alle indagini subito avviate, il giovane è stato poco dopo rintracciato e sottoposto a fermo. Lo straniero è stato condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.



