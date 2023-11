Sgomberato a Caivano immobile confiscato e occupato abusivamente

Un immobile confiscato alla criminalità organizzata, occupato abusivamente, è stato sgomberato oggi a Caivano dalla polizia di Stato, dai carabinieri e dagli uomini della Polizia locale. Lo rende noto la Commissione straordinaria che amministra il Comune di Caivano, sciolto per infiltrazioni camorristiche, sottolineando che la gestione dell'immobile è affidata all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc).

Le operazioni di sgombero si sono svolte "in piena sicurezza e senza alcuna criticità".

La Commissione straordinaria ha espresso "soddisfazione per l'avvenuta liberazione dell'immobile, sottratto alla criminalità organizzata e abusivamente occupato, che sarà restituito in tempi brevi alla collettività, riaffermando in tal modo la necessità di contrastare ogni forma di illegalità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA