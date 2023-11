Sequestrati 37mila prodotti con i marchi falsi di note griffe

Avrebbero fruttato circa un milione e mezzo di euro gli oltre 37mila articoli contraffatti - per lo più foulard, borse, portafogli, cinture e porta documenti di noti marchi della moda contraffatti come Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Fendi e Salvatore Ferragamo - sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Napoli un deposito nella zona Industriale. Il gestore del deposito, un cittadino cinese, è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Le fiamme gialle sono risaliti al deposito nell'ambito dei controlli eseguiti in vista della festività natalizie eseguiti nel centro della città, in particolare nelle vie maggiormente affollate da turisti, come via Toledo, via dei Tribunali e Quartieri Spagnoli. I prodotti, infine, erano dotati di confezioni finemente realizzate.



