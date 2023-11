Coldiretti Campania, progetti di inclusione sociale per detenuti

L'avvio di progetti di inclusione sociale per detenuti è l'argomento al centro del protocollo d'intesa che sarà firmato domani, nella sede di Coldiretti Campania a Napoli (Piazza Matteotti, 7), alle ore 15.30, con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria.

L'accordo prevede la creazione di una filiera agroalimentare con la trasformazione e vendita dei prodotti realizzati dai singoli istituti.

A siglare l'accordo saranno il presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli, il provveditore regionale Lucia Castellano e il direttore UIEPE Campania (Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna) Claudia Nannola.

"Grazie al protocollo - dice Bellelli- verranno sviluppati progetti nel settore agricolo per favorire l'imprenditorialità dei detenuti fornendo loro anche l'adeguata formazione professionale". "L'iniziativa - aggiunge il direttore regionale di Coldiretti, Salvatore Loffreda - vuole coinvolgere il maggior numero possibile di istituti presenti sul territorio in modo da istituire filiere produttive e trasformative dei prodotti con il coordinamento dell'Amministrazione penitenziaria e il supporto tecnico di Coldiretti".



