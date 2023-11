Caivano, Lollobrigida inaugura Parco Urbano. 'La fiducia cresce'

Un nuovo Parco urbano, destinato soprattutto ai giovani, è stato inaugurato oggi a Caivano dal ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida e dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: un'area verde, la cui realizzazione è stata curata dai Carabinieri della Biodiversità, adiacente al Centro Sportivo Delphinia, tristemente noto per le vicende degli strupi delle due cuginette. "La gente - ha detto il ministro - deve percepire la presenza concreta dello Stato, e a Caivano lo Stato c'è e si vede, come dimostra la riqualificazione di questo parco, riconsegnato finalmente alla comunità. E si nota anche che la fiducia cresce".

L'apertura del Parco urbano, secondo Manfredi "è un passo significativo di un percorso che si sta facendo di restituzione della legalità e di servizi socio-culturali a questi territori.

Il dato positivo è che l'impegno del Governo continua. Mi auguro che questo percorso possa estendersi ad altri Comuni a nord di Napoli, dove c'è assoluto bisogno di presenza dello Stato e di supporto alle amministrazioni". In quello che oggi è un Parco urbano fuibile dalla comunità, fino ad un mese e mezzo fa non si poteva accedere, perché l'area era invasa da piante infestanti e rifiuti anche pericolosi, come le siringhe usate dai tossicodipendenti. Poi il 7 ottobre i Carabinieri della Biodiversità sono entrati nell'area di proprietà del Comune e hanno iniziato le opere di riqualificazione, coordinando il prelievo dei rifiuti da parte della ditta individuata dal Commissariato straordinario di Governo, lasciando le piante più alte, come i lecci. Sono stati creati il percorso natura e storia e il percorso benessere, sono state messe a dimora erbe aromatiche: tutti gli arredi sono stati prodotti dai carabinieri della Biodiversità. "Aprire un parco urbano è importante ma lo ancora di più fare in modo che non venga abbandonato: l'area resterà sempre aperta e fruibile" e se dovessero esserci atti vandalici "lo Stato saprà come reagire", ha assicurato Lollobrigida che, rispondendo a un ragazzo che gli raccontava la sua esperienza difficile, in un territorio 'di frontiera', ha detto di "non scoraggiarsi mai".



