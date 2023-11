Banca d'Italia, in Campania è bassa la crescita dei posti lavoro

"Nei primi sei mesi del 2023 vediamo una moderata crescita per l'occupazione per i contratti di lavoro dipendente, mentre c'è una diminuzione per l'occupazione autonoma e una crescita complessiva che non supera l'1% in questo primo semestre. Ricordiamoci però che per quanto riguarda i dati dell'occupazione bisogna aspettare l'intero anno, perché ci sono fonti diverse che arrivano in momenti diversi. Vedremo quindi alla fine dell'anno quali saranno i risultati". Lo ha detto Marina Avallone, direttrice della Banca Italia Campania, commentando l'aggiornamento congiunturale della regione Dai dati forniti dall'Istat emerge un aumento in Campania dello 0.3% rispetto al primo semestre 2022, dunque una crescita molto piccola rispetto al 2% del Mezzogiorno e al 2,4% dell'Italia. L'aumento dei lavoratori dipendenti è dello 0,6%, mentre tra gli autonomi c'è un calo dello 0,8%, con un tasso di occupazione che resta quindi del 43,7% dei campani, mentre il numero dei disoccupati è arrivato al 17,5%, crescendo di un punto rispetto allo scorso anno, un dato condizionato però anche dall'aumento delle persone che lavorano o cercano lavoro, salito al 53,3% rispetto al 52,7% del 2022. Una forte contrazione dell'occupazione si registra nel settore dell'edilizia in cui "abbiamo rilevato - spiega Avallone - una forte diminuzione degli occupati rispetto alla crescita degli altri ed è anche aumentata un po' la cassa integrazione nel settore delle costruzioni. Ma ci possono essere sviluppi positivi in questo campo con l'applicazione dei lavori del Pnrr.

Invece in generale assistiamo a una diminuzione del ricorso alla cassa integrazione, rispetto ai primi nove mesi del 2022 abbiamo circa 10 milioni di ore in meno".



