Banca d'Italia, crescita lenta in Campania, +1,1% a metà 2023

Resta lenta la crescita dell'economia in Campania, che nel primo semestre del 2023 è al +1,1%, rispetto allo stesso periodo del 2022, seguendo l'andamento nazionale che si attesta al +1,2%. E' quanto emerge dall'aggiornamento congiunturale sulla Campania reso noto oggi a Napoli dalla Banca d'Italia.

"Il rallentamento dalle nostre stime - spiega Marina Avallone, direttrice della sede campana dell'istituto centrale - ha riguardato tutti i settori dell'economia ed è stato più esteso per l'industria in senso stretto, ma c'è qualche eccezione. E' stato meno intenso il rallentamento per il settore dei servizi, soprattutto per quelli legati al comparto turistico che è in espansione. Le costruzioni invece hanno risentito del notevole ridimensionamento dell'attività legata alle ristrutturazioni delle abitazioni private per le modifiche introdotte quest'anno al Superbonus. Infine vediamo segnali di ripresa per gli investimenti pubblici delle amministrazioni locali che ancora non hanno esplicato tutti i loro effetti, ma probabilmente nel corso di quest'ultima parte dell'anno vedremo qualcosa di positivo".



