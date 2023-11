"Sonder", la poesia come scandaglio della realtà

La poesia come scandaglio ed esplorazione dei molteplici livelli della realtà, da quello fisico a quello biologico, fino a quello più propriamente umano.

È uno dei temi al centro della terza raccolta di poesie di Marco Aragno, "Sonder" (PeQuod, 2023), presentata all'Agorà di piazza Matteotti a Giugliano (Napoli). L'incontro è stato moderato dal professore Tobia Iodice, che ha alternato la sua analisi con richiami e riferimenti alla letteratura del '900.

Ad arricchire la presentazione la lettura di alcuni estratti della raccolta. "Nella misura perfetta dei suoi versi - ha spiegato Iodice - Aragno ci offre un caleidoscopio dell'animo umano permettendoci di viaggiare attraverso le sue mille sfaccettature e quindi di rappresentarlo nella maniera più nitida possibile".

L'opera è suddivisa in sei sezioni, in ciascuna delle quali appaiono dominanti i temi della natura, del linguaggio e della complessità dell'universo visibile e non visibile. "Oltre che al lessico quotidiano, ho fatto ricorso alle parole della fisica e della chimica per calare lo sguardo del poeta nei meandri più inaccessibili della realtà - ha aggiunto Aragno - senza mai perdere il contatto con la lirica. Nonostante gli sforzi, però, anche sul piano dei versi faccio i conti come ognuno di noi con la difficoltà di tradurre in parole un mondo che resta inattingibile, multiforme. Curiosità e rassegnazione viaggiano di pari passo".



