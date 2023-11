Questore Napoli consegna la sciarpa tricolore ai neo-funzionari

Presso la sala "Vincenzo Parisi" della Scuola superiore di Polizia di Roma, alla presenza del Capo della Polizia - direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, è stata consegnata la sciarpa tricolore ai funzionari del ruolo direttivo della Polizia di Stato.

I funzionari, in servizio presso altre sedi, hanno assistito alla cerimonia mediante un collegamento in videoconferenza.

A Napoli, la cerimonia è stata seguita presso l'aula "Vadalà" del IV Reparto Mobile, dove il questore Maurizio Agricola ha consegnato la sciarpa ai neo-funzionari ribadendone "la sua importanza simbolica. Dalla stessa, infatti, discendono potestà e responsabilità essendo il funzionario destinatario di prerogative che l'ordinamento gli riconosce in tema di ordine pubblico e sicurezza".



