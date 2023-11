Giornate FAI e lotta a violenza sulle donne,iniziative al Pascal

In occasione delle Giornate FAI dedicate agli eventi nazionali, la città di Pompei il giorno 24 novembre a partire delle ore 9 vedrà aperte a cittadini e turisti le porte di Palazzo De Fusco, sede del Comune, e la Fonte Salutare.

Fungeranno da guida gli alunni della seconda classe del Liceo Pascal, indirizzo TRED (transizione ecologica e digitale), i quali accompagneranno i visitatori, proprio come "Apprendisti Ciceroni" alla scoperta della bellezza e della storia dei siti pompeiani.

La partecipazione all'iniziativa del FAI è stata fortemente voluta dalla Dirigente Scolastica del Liceo Statale "E. Pascal", Filomena Zamboli, in piena sinergia con il Sindaco Di Pompei, Carmine Lo Sapio, in una sempre più forte valorizzazione del contesto territoriale in una funzione educativa e ampiamente formativa, che vedrà sempre più la Scuola al fianco dell' Ente Locale nella promozione della Cultura territoriale. Dice infatti il primo cittadino Carmine Lo Sapio: "Con piacere ospitiamo le Giornate FAI; i cittadini pompeiani e gli ospiti avranno la possibilità di visitare tanti tesori culturali della città come la nostra casa comunale; il palazzo De Fusco, che normalmente sono chiusi al pubblico, o scoprire con occhi nuovi luoghi che frequentano regolarmente, ma che non si erano mai soffermati a guardare con attenzione. Questo evento rappresenta l'ideale "prima tappa" di un viaggio alla riscoperta delle radici storiche della nostra città. Ringrazio la delegazione FAI, la Dirigente Scolastica del Liceo E. Pascal, Filomena Zamboli; gli insegnanti e gli studenti che si sono prestati a fare da accompagnatori".

E' proprio l'impegno degli allievi del Liceo quadriennale TRED che dà all'iniziativa una connotazione formativa nuova, più contemporanea, in quanto gli stessi, nel loro percorso quadriennale, sono coinvolti in un continuo raffronto con Università, Imprese e Territorio, in una sfida sul futuro aperto all'internazionalità, grazie al potenziamento delle competenze del Learning Week, English First e STEM, fondamentali in un'ottica lavorativa futura. Nella stessa giornata del 24 novembre saranno aperti anche gli spazi del Liceo, in viale Unità D'Italia, per la Giornata Internazionale per l'eliminazione sulla violenza sulle donne, nella quale attraverso i plurimi linguaggi dei diversi indirizzi liceali si darà vita a un momento di riflessione " Da Donna a Donna". La Dirigente Filomena Zamboli: "É particolarmente significativo, in questo momento così triste e delicato, ciò che gli studenti del Pascal hanno organizzato. Un messaggio di "cura" rivolto a ogni essere umano, di delicato risveglio delle coscienze attraverso i linguaggi della musica, della danza, dell'arte, della narrazione e della riflessione perché l'educazione é impresa comune. Compito congiunto di adulti che sollecitano e ragazzi che rispondono. Educare vuol dire introdurre alla realtà nella totalità dei fattori che la costituiscono, affrontando anche il male e il dolore nella consapevolezza che non è solo la scuola il luogo in cui si educa, l'educazione é compito decisivo di tutta la comunità civile. Ci vuole l'esercizio di una grande virtù il coraggio che deve tornare a palpitare nei cuori della gente"



