Gala Cinema e Fiction Campania nel segno delle donne

È "Mixed by Erry" di Sydney Sibilla a trionfare con quattro premi al quindicesimo "Galà Cinema Fiction - Italian Identity", dal 20 al 25 novembre in vari luoghi della città, con il gran finale e consegna riconoscimenti all'Auditorium di Porta del Parco di Bagnoli. Tra i premiati anche Teresa Saponangelo, Renato Carpentieri e Paola Minaccioni, nomi annunciati durante la conferenza stampa a Palazzo Ischitella, sede di Tecno. Ideata e promossa da Valeria Della Rocca e organizzata dalla Solaria Service con la direzione artistica di Marco Spagnoli, il contributo del Comune di Napoli e della Film Commission Regione Campania e il patrocinio dell'Agis, la kermesse punta i riflettori anche sulla formazione dei giovani. E mai come quest'anno la donna nel cinema è protagonista. Conduttrice del gala sarà Angela Rafanelli ("Il segno delle donne"su Rai Storia) a coronamento di un'edizione diffusa in diversi luoghi: Istituto Bernini De Sanctis, Palazzo Donn'Anna, i cinema Modernissimo e Filangieri, Palazzo Cavalcanti). In programma una anteprima nazionale ("Il paese dei jeans in agosto" di Simona Bosco Ruggieri) e una prima campana ("We Are Art Through the Eyes of Annalaura" di Annalaura Di Luggo). In giuria la Presidente della Film Commission Titta Fiore, Tonino Pinto, Valerio Caprara, Enzo Sisti, Miriam Candurro. Domani diretta con Marco D'Amore alle 17 sul canale Instagram "galacinemafiction". Il 22 "Tessere le reti: donne, opportunità e territorio" con Women in Film, Television & Media Italia a Palazzo Donn'Anna, il 23 masterclass condotta dal Presidente Writers Guild Italia Giorgio Glaviano con l'Accademia di Belle Arti di Napoli. Saponangelo è la migliore attrice ("Nata per Te" ), premi andranno al produttore Francesco Pinto per "Filumena Marturano"; per "Il Commissario Ricciardi" ai non protagonisti Antonio Milo e Maria Vera Ratti. Premi speciali a Iris Peynado, Antonio Parlati per il centro di produzione Rai di Napoli e a Renato Carpentieri alla carriera. Massimiliano Gallo è il migliore ' protagonista' per Vincenzo Malinconico, Giordana Marengo "Rising Star" con "La Vita Bugiarda degli Adulti".

Saranno mostrate le prime immagini del documentario di Spagnoli sul museo di Capodimonte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA