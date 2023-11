Cinema: a Castellammare al via l'International Sport Festival

Saranno 1500 gli studenti che incontreranno campioni di diverse discipline nella seconda edizione dell'International Sport Film Festival, fino al 25 novembre a Castellammare di Stabia, organizzato da Pragma, con la direzione artistica di Nicola D'Auria e Ciro Sorrentino, realizzato con il contributo della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania.

Coinvolte le scuole territorio, l'IC Di Capua, il Liceo Scientifico Severi, l'IC Panzini, la SMS Stabiae, l'ITI Elia, l'ITS Sturzo, il Liceo Classico Statale Plinio Seniore, e la SMS Bonito Cosenza. I ragazzi potranno incontrare la mattina Gianni Sasso e Salvatore Maresca (21 novembre), Ciccio Esposito (22 novembre), i calciatori della Juve Stabia (23 novembre), Vincenzo Santillo e Gaia Farriciello (24 novembre), e interrogarli sul loro percorso vincente nel Multisala Stabia Hall, quartier generale del festival dove verranno proiettate nel pomeriggio le opere del concorso provenienti da tutto il mondo. Interverranno in videomessaggio i campioni della GeVi Napoli Basket e della Givova Scafati Basket.

Il 24 novembre alle 20,30 consegna dell'International Campania Award, premio assegnato all'opera cinematografica sportiva, che ha valorizzato il territorio campano in Italia e nel mondo.

Ospiti dell'evento i campioni della Juvecaserta, vincitori del campionato di basket nel 1990/91 a cui è stato dedicato un docufilm "Scugnizzi per sempre" diretto da Gianni Costantino che sarà presente insieme agli ex cestisti Nando Gentile e Sergio Donadoni con il presidente Gianfranco Maggiò che ritireranno il riconoscimento "International Campania Award".

Spaio al libri con "FurOri Azzurri" di Christophe Mourey (22 novembre), "Palombella Gloriosa" di Pino Porzio (23 novembre), "Campioni per sempre" di Gianfranco Coppola con Dario Santoro (24 novembre) alla presenza degli autori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA