Benevento, Giovanni Nunzio Trabunella è il nuovo Questore

"Continuare in una forte attività di prevenzione in un territorio che mi dicono essere 'sano', quale è il Sannio, e rivolgere particolare attenzione ai giovani ai quali inculcare i limiti imposti dalla morale, dai valori e dall'educazione perché solo così potremo risucire ad allontanarli da ogni forma di devianza". Lo ha detto il nuovo questore Giovanni Nunzio Trabunella, 60 anni di origini palermitane, che si è insediato oggi a Benevento.

"Mi aspetto di trovare - ha detto il questore - una realtà sana. Il Sannio, come l'Irpinia, sono aree meno interessate da grossi fenomeni criminali. E' chiaro che noi abbiamo una criminalità d'importazione che dobbiamo cercare di contrastare.

Non esistono isole felici, ogni zona ha le sue problematiche.

Contrasteremo ogni fenomeno criminale".

Sollecitato dai giornalisti il questore ha poi aggiunto.

"L'usura è uno dei reati che maggiormente preoccupano. E' subdolo. E' un reato difficile da contrastare e la situazione attuale economica purtroppo la favorisce. Occorre denunciare per contrastare questo fenomeno criminale".



