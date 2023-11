Rassegna cinematografica di area democratica al via a Napoli

E' una riflessione su temi sociali che vede il contributo di giuristi, esperti cinematografici, e in alcuni casi degli stessi registi, oltre che di confronto informale con il pubblico: al via, a Napoli, alla rassegna cinematografica promossa dalla sezione napoletana dell'associazione di magistrati "Area democratica per la Giustizia".

L'appuntamento è per le 19,30 di giovedì prossimo 23 novembre al Cine Teatro “La Perla” (via Nuova Agnano 35, Fuorigrotta)

La rassegna è frutto dell'impegno del direttore artistico Giuseppe Borrone, dell'avvocata esperta cinematografica Michela Mancusi, della regista Maria Di Razza e del titolare del cine teatro Maurizio Capezza. La prima proiezione avrà ad oggetto l'ultimo film di Ken Loach, The old Oak. Sarà presente la giudice Marta Correggia, autrice del romanzo "Il mio nome è Aoise".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA