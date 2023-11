Donna uccisa: vescovo ai funerali, pregate per il figlio

Dolore e commozione ai funerali di Patrizia Vella Lombardi, la 54enne di Capodrise (Caserta) strangolata martedì 14 novembre dal figlio Francesco, in carcere per omicidio volontario. Ad officiare le esequie, svoltesi a Marcianise nella chiesa di San Giovanni Paolo II, il vescovo di Caserta Pietro Lagnese.

La vittima (era separata ed aveva altri due figli) era sorella di don Gianni Vella, vicario generale della diocesi di Caserta. Durante l'omelia, il Vescovo ha esortato a pregare "soprattutto per Francesco. Il suo è il dolore più grande" ha sottolineato Lagnese, che ha poi rimarcato il pentimento del 29enne che, "si è reso conto del suo gesto compiuto in un momento di totale incoscienza".

Don Gianni Vella ha ringraziato la Chiesa di Caserta per la vicinanza e l'affetto, ricordando come Patrizia cercasse "di essere amata e di dare un senso alla sua vita", e che la sua "è stata una storia di redenzione nonostante tutte le difficoltà".

Don Gianni ha poi chiesto a tutti di "pregare per Francesco e per il suo recupero. Vi chiedo di amarlo" ha concluso il Vicario generale della Diocesi di Caserta.



