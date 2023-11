Amato (Afina), 'sos al Governo,servono più posti barca'

Servono più marine, più porti e infrastrutture in Italia altrimenti la nautica va a picco: è l'appello al governo che lancia da Napoli il presidente di Afina (Associazione filiera italiana della nautica), Gennaro Amato, in occasione dell'inaugurazione di 'Navigare'.

Parlando al Molo Luise, a Mergellina, dove da oggi al 26 novembre si terrà la 37ma edizione del Salone Nautico Internazionale, Amato ha, infatti, chiesto un maggior impegno dell'Esecutivo e delle istituzioni locali per aiutare il settore: "Occorre sostenere l'industria nautica che, specie nel segmento delle imbarcazioni dai 5 ai 12 metri, sta registrando notevoli incrementi di fatturato. Tuttavia a ciò non corrisponde un'adeguata dotazione infrastrutturale e Napoli è l'esempio di quanto sia necessario intervenire al più presto per avere un numero maggiore di posti-barca".

Amato ha anche annunciato la volontà di portare avanti a Napoli un progetto che prevede nell'area di Mergellina "l'allungamento del molo di sovraflutto di 250 metri, utilizzando gli scogli, e realizzando 6 pontili galleggianti perpendicolari da 100 metri lineari ognuno in modo da ottenere 1200 metri lineari di attracco con la possibilità di ormeggiare 350-400 imbarcazioni". Il prolungamento favorirebbe, secondo il presidente di Afina, anche "la protezione della linea costiera e, di conseguenza, eviterebbe la corrosione dell'attuale 'diga borbonica' del lungomare. Ci siamo già incontrati con l'Autorità Portuale, con il Comune e altri enti; ora è giunto il momento di sederci intorno ad un tavolo e concretizzare l'idea".

L'aumento delle società espositrici, cantieri costruttori, concessionari, rivenditori di accessori e di servizi, si aggiunge all'aumento del numero di imbarcazioni presenti rispetto all'edizione del 2022. Crescono anche gli spazi espositivi, grazie all'ancoraggio di un molo galleggiante aggiuntivo di 100 metri, che offre 200 metri di attracco sommando le due murate, portando così ad oltre 600 i metri lineari di banchina.



