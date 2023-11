Abodi inaugura 'spazio civico di comunità' in un bene confiscato

"In questo luogo si respira voglia di futuro, di costruire insieme, attraverso lo sport ed altre attività sociali". Con queste parole il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi ha inaugurato a San Cipriano d'Aversa (Caserta), in un bene confiscato alla camorra, lo "Spazio Civico di comunità", finanziato dal programma "Play District" promosso dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute.

Obiettivo dell'iniziativa nazionale è di far nascere luoghi dove i giovani dai 14 ai 34 anni possono svolgere attività aggregative sia sportive che extrasportive, a cura dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, in partnership con altre realtà pubbliche o private. "Questo e gli altri 112 che stanno sorgendo in tutta Italia - ha proseguito il ministro - si chiamano 'spazi civici di comunità' perché sintetizzano il valore dei tre termini: lo 'spazio' che va conquistato o riconquistato come in questo caso dato che si tratta di un bene confiscato alla criminalità, il 'civico' che è un invito al rispetto ed all'affermarsi dell'educazione civica, e la 'comunità', che rappresenta il nostro essere cittadini all'interno del territorio. Sono luoghi che riempiono di contenuto le parole inserite nella Costituzione all'articolo 33 quando si parla del 'valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico' riconosciuto allo sport. Questo spazio - ha concluso Abodi rivolgendosi ai tanti giovani presenti - oggi è colorato, non solo grazie al murales realizzato dallo street art Giulio Rosk, ma si colorerà ogni giorno della vostra passione ed alla gioia di fare sport. Stiamo vivendo una giornata meravigliosa, carica di sensazioni positive. I vostri sorrisi ci danno la spinta e la carica per andare avanti".



