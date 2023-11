Gran Gala, premio per De Laurentiis e Spalletti

Salerno ospiterà l'edizione 2023 del Gran Gala del Calcio, la parata di stelle che, martedì prossimo all'indomani di Ucraina-Italia, chiuderà la 12/a edizione del Festival del Calcio Italiano. A partire dalle 18, presso il Saint Joseph Resort, saranno premiati campioni e personalità di spicco del settore calcio che si sono contraddistinti durante la stagione 2022/2023. Sono centinaia, anche in questa edizione, i premiati nella serata del Gran Galà del Calcio. Dalla serie A alla serie D, rivolgendo il proprio sguardo al mondo dei media e dell'informazione.

Pioggia di riconoscimenti per il Napoli, campione d'Italia, che sarà premiato come miglior club; menzioni speciali anche per Aurelio De Laurentiis (miglior presidente di serie A), Cristiano Giuntoli (miglior direttore sportivo), Luciano Spalletti (miglior tecnico) e Giovanni Di Lorenzo (miglior calciatore dell'anno), Alex Meret e Matteo Politano (inseriti nella top 11). Sarà quindi l'occasione di far ritrovare insieme De Laurentiis e Spalletti, se il tecnico confermerà la propria presenza.

A Ciro Immobile andrà il premio di miglior attaccante, mentre per la giuria è di Antonio Candreva in Roma-Salernitana il più bel gol della stagione. La società granata sarà premiata anche con Antonio Pio Iervolino, Giulio Maggiore (premi speciali), Pasquale Mazzocchi (inserito nella top 11 come miglior terzino destro) e per la gestione dei social.

Riconoscimenti anche per gli arbitri: Fabio Maresca è stato eletto miglior fischietto della Can di serie A e B, mentre a Massimiliano Irrati andrà il riconoscimento di miglior arbitro Var. Ma saranno tantissimi i premiati dalla serie A alla serie D.

La serata, tra l'altro, sarà dedicata anche alla solidarietà e al supporto della ricerca. Il Gran Galà del Calcio, infatti, anche in questa edizione sarà accompagnato dal Football Gala Charity Dinner. Il Festival del Calcio Italiano, rinnovando il proprio impegno sociale e comunitario, organizzerà una cena benefica con prodotti provenienti dalle eccellenze locali, i cui proventi finali raccolti saranno devoluti per la lotta alla distrofia muscolare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA