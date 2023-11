Sgomberata casa occupata illegalmente da mamma e figli

E' stata liberata stamattina a Quarto, in provincia di Napoli, l'abitazione al civico 42 di via De Gasperi, occupata illecitamente alcuni giorni fa da una donna con i suoi tre figli minorenni.

Alla donna, denunciata alla Procura di Napoli, il Comune aveva fatto notificare una diffida finalizzata allo sgombero.

Insieme con lei, nel frattempo, si erano sistemate in casa anche due sue zie.

La mamma con i suoi figli si è introdotta nell'alloggio lo scorso 7 novembre mentre l'assegnatario era a lavoro. A suo ritorno non è potuto tornare a casa e per diversi giorni è stato costretto a vivere nella sua auto.

Nell'abitazione di Quarto sono intervenuti anche in carabinieri, su richiesta della stessa donna, ai quali ha manifestato volontà di lasciare l'abitazione. La signora ha consegnato le chiavi dell'alloggio ai militari dell'arma che a loro volta le hanno restituite al legittimo proprietario.



