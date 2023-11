Rilancio di Port'Alba, libreria Mazzei apre cantiere

Comincia con l'apertura del cantiere della libreria Mazzei l'iniziativa per la ristrutturazione e il rilancio di Port'Alba, storica stradina di Napoli delle librerie con i volumi nuovi e i testi usati, lanciata dal quotidiano Il Mattino.

Il grande locale che era di Guida è stato acquistato dai proprietari delle librerie Mazzei che sono in altre zone di Napoli da San Pietro a Majella a San Biagio dei Librai.

"Apriremo in primavera - spiega Francesca Mazzei, giovane membro della famiglia - Il Comune ci ha aiutato e ci prepariamo facendo i lavori". La libreria si chiamerà "Saletta rossa" e sarà "una libreria - aggiunge- tra innovazione e tradizione. Ci sarà un game center sui giochi culturali, una sala per le iniziative, ma anche esposizioni di arte contemporanea. Una delle prime mostre sarà su Totó di cui siamo casa editrice per i discendenti ed esporremo suoi oggetti personali, abbigliamento, fotografie e scritti".

La libreria si aspetta anche una ristrutturazione definitiva dell'arco che dà storicamente accesso alla Napoli antica: "E' importante- sottolinea Mazzei - il lavoro delle istituzioni su Arco Port'Alba, è importante per la sicurezza tra gli alunni delle scuole e i turisti che qui sono migliaia sempre".



