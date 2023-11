Malagò 'bellissimo dossier, complimenti alla città di Napoli'

"Siamo molto felici. Napoli ha presentato un bellissimo dossier e ci tenevamo a dare il nostro messaggio e testimonianza. Bravi, complimenti alla città di Napoli, al sindaco Manfredi e all'assessore Ferrante". Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni Malago', espresse in un video messaggio inviato in occasione della conferenza stampa in corso nella sede del Comune di Napoli per celebrare l'assegnazione del riconoscimento di Napoli Capitale europea dello sport 2026.



