Cinema: a Napoli le riprese di "Come Romeo e Giulietta"

In un mondo in cui gli amori normali sembrano essere così fragili, ne serve uno speciale per superare qualunque ostacolo: dopo tre settimane di ciak in Sardegna arriva in Campania il set del film "Come Romeo e Giulietta" di Giuseppe Alessio Nuzzo (Le verità, Quel posto nel tempo) con Mariasole Pollio (Se son rose, Don Matteo) e Mauro Racanati (Come un gatto in tangenziale, I leoni di Sicilia).

Federica e Riccardo sono due ragazzi tanto diversi quanto speciali si evidenzia nella sinossi. In comune hanno solo uno spasmodico amore per la vita ed un segreto unico nel suo genere.

Si conoscono, si amano e si perdono, proprio come i due protagonisti del romanzo di Shakespeare, vivendo in una "bolla d'amore", costantemente messo alla prova da forze esterne che provano in tutti i modi a scalfirlo. Dramma sentimentale, scritto dallo stesso Nuzzo con Giovanni Mazzitelli, "Come Romeo e Giulietta" è liberamente ispirato alla straordinaria vita di Federica Paganelli, una delle prime ragazze al mondo a convivere oltre 20 anni con l'Atrofia muscolare spinale (SMA) o morbo di Werdnig-Hoffmann.

Prodotto da Antracine Film Industry e da Paradise Pictures, con il sostegno della Regione Campania, della Film Commission Regione Campania, della Regione Sardegna, e della Film Commission Regione Sardegna, con l'organizzazione generale di Simona Cisale, le riprese si svolgeranno tra Napoli (Galleria Umberto, Borgo Marinari, San Martino), e Salerno (Teatro Verdi).

Completano il cast Giovanna Sannino, Lia Careddu, Luciano Curreli, Valentina Sulas, Anna Gaia Sole, Federica Vecchione e la partecipazione amichevole di Gigi Savoia.



