Carceri: Avellino, detenuto incendia lenzuola e si dà fuoco

Momenti di grande tensione nel carcere di Avellino dove nella tarda mattina un detenuto ha incendiato nella sua cella le lenzuola del letto provocando una densa nube di fumo nell'intero reparto. L'episodio viene denunciato dalla segretaria regionale del Sappe, Tiziana Guacci.

Soltanto grazie all'intervento degli agenti l'incendio è stato spento con grandi difficoltà. I poliziotti della Polizia penitenziaria intervenuti sono rimasti vittima di un principio di intossicazione. Lo stesso detenuto, nel pomeriggio, ha dato fuoco agli abiti che indossava. Anche in questo caso è stato provvidenziale l'intervento del personale in servizio per salvare il detenuto. Lo stesso sindacato aveva denunciato ieri l'aggressione di un detenuto ad un altro recluso e ad un agente in servizio presso l'infermeria della casa circondariale. "Un grave evento critico annunciato -dichiara il segretario generale del Sappe, Donato Capece- causato dall'assegnazione di detenuti violenti e pericolosi". Capece sottolinea però che "va nella giusta direzione il Decreto Sicurezza del governo che prevede l'inasprimento di pene per i detenuti che aggrediscono il personale della Polizia Penitenziaria". (ANSA)

