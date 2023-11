Ieri sera i carabinieri della compagnia di Nola sono intervenuti a Cimitile in via Traversa San Francesco per l'esplosione di una bottiglia incendiaria.

Sarebbe esplosa all'esterno dell'abitazione di un 63enne incensurato. Danni al balcone e ad una porta.

Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice evento.





