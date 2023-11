A Napoli pochi disagi, trasporti pubblici regolari

Pochi disagi per gli utenti del trasporto pubblico a Napoli per lo sciopero di quattro ore, dalle ore 9 alle ore 13, proclamato da Cgil e Uil, in quanto Napoli risulta esclusa dall'astensione per la vicinanza temporale con un analoga mobilitazione organizzata dal sindacato recentemente.

Bus, tram e metropolitane di Anm sono regolarmente in servizio, stessa situazione per i treni e i mezzi Eav. Ritardi e cancellazioni potrebbero verificarsi solo per i treni regionali di Trenitalia nella fascia oraria dello sciopero tra le 9 alle 13.



