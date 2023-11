Zes unica, giovani commercialisti a convegno nel Napoletano

Tutela e salvaguardia della continuità aziendale, ruolo dei commercialisti per il territorio; opportunità legate alla Zes unica che dal primo gennaio sostituirà le attuali otto aree per effetto del Decreto Sud. Sono questi i temi centrali del convegno interregionale Molise-Campania promosso per domani, dalle 9:30 alle 18:00, dall'unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Nola (Napoli), guidati dal presidente Giovanni Passaro, presso l'Interporto, con la partecipazione del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, esperti, stakeholders ed esponenti delle istituzioni. "Questa è per noi una giornata di confronto e di programmazione davvero importante - afferma Passaro - Siamo impegnati quotidianamente per fornire assistenza e soluzioni ad imprese e cittadini in una fase storica molto complessa come quella che stiamo vivendo"



