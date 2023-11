Ortel pubblica 'Bimbo senza fretta', 17 novembre nuovo videoclip

"In questa canzone faccio l'interrogatorio a me stesso". Così Ortel, giovane cantautore napoletano, racconta la genesi di "Bimbo senza fretta", il suo nuovo singolo-videoclip che verrà pubblicato sugli store digitali domani, 17 novembre, a due mesi da "Blu", brano che su Spotify registra oltre 100 mila stream. Lo stesso Ortel ha superato in quanto ad ascolti globali il milione di stream.

Tra gli ambienti di casa, la vegetazione del Vesuvio e alcuni giocattoli simbolici, il 22enne Oreste de Divitiis viene ritratto nel cortometraggio diretto da MadeByLuca in un "corpo a corpo" con il se stesso dell'infanzia. "La canzone - si sottolinea - vede alla produzione ancora una volta C4lesse, storico sodale di Ortel, per creare un ritmo cosmic-dance-pop senza trascurare i sentimenti più radicali e puri". ""Bimbo senza fretta" non è altro che una descrizione dei fatti, senza finto buonismo e senza diventare patetico", sostiene Ortel, nipote d'arte: suo zio è Massimo, una delle voci dell'ensemble tutto a cappella Neri per Caso.

"Cosa vedono gli occhi di un bambino quando i genitori si allontanano senza farsi la guerra? Il risultato di tutte le azioni intorno a te è sentirsi soli. Da solo nella mia stanza.

Da solo a disegnare. Da solo a giocare con la mia palla da basket. Tutt'ora capita che se sono troppo a contatto con molte persone io tendo a isolarmi un po'. Ritorno a quel silenzio improvviso. Eccolo, il valore di questo ritornello: "Che non c'eravate quando ne avevo bisogno, non solo di uno alla volta ma di tutti e due". In teoria questi versi suonano iper drammatici.

Nella realtà, i miei genitori mi hanno protetto però desideravo averli entrambi accanto. Entrambi dalla mia parte. 'Bimbo senza fretta' è l'accumulo dei ricordi, con il me adulto che rasserena il me del passato. Ho dovuto crescere velocemente anche se non c'era nessuna fretta. In fin dei conti sono felice sia andata così: queste emozioni ispirano le canzoni e la musica che scrivo adesso".



