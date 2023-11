Mani per la Città, nasce un presidio socio educativo

Un presidio in cui promuovere percorsi educativi per bambini e adulti, interventi per eliminare le fragilità e costruire insieme un territorio sano. Nasce con questi intenti 'Mani per la Città', uno spazio aperto al pubblico in via Università 63 a Portici (Napoli). Al servizio di doposcuola per bambini e adolescenti già attivo e gestito dai volontari della Chiesa del Sacro Cuore, dal gruppo Scout Portici IV e da alunni del liceo scientifico 'Silvestri', andrà ad aggiungersi anche l'attività di autodifesa per donne e corsi di arti marziali per bambini coordinati da un istruttore.

Tra i progetti in cantiere, laboratori di educazione all'arte rivolti a bambini e giovani, con lo scopo di far conoscere loro il territorio porticese con le sue bellezze e i suoi tesori. A breve nel centro sarà attivato anche uno sportello anti indebitamento e usura per famiglie in difficoltà economica.

"Un presidio socio educativo, un segno di legalità e di fraternità in questo luogo limitrofo con Ercolano. Stiamo accogliendo bambini che sono la speranza dell'oggi perché seminando bene nel loro cuore si raccoglieranno i frutti tra qualche anno" dice Giorgio Pisano, decano e parroco della chiesa Sacro Cuore di Gesù "Vogliamo raccogliere le forze in un territorio che ha subito la violenza, il racket, e tre anni fa un omicidio. L'azione educativa l'abbiamo chiamata 'Mani per la Città' per contrapporla a quell'idea di mani sulla città di tanti che ne approfittano per derubarla, aggredirla, per fare violenza. 'Mani per la Città' è la visione del volontariato bello che si rende disponibile alla trasformazione. Tre donne Susy, Daniela e Gemma e volontari adulti accoglieranno i giovani volontari che vengono qui a prestare servizio ai bambini. Il senso è stare al loro fianco, non di sostituirsi all'azione giovanile". Il taglio del nastro sabato 18 novembre alle 11.





