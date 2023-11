Ferito con un coltello a Napoli, indagano i carabinieri

Si è presentato all'ospedale Pellegrini di Napoli con tre ferite alle braccia e al petto. E' al vaglio dei carabinieri la versione fornita da un 40enne del centro storico.

L'uomo è apparso poco collaborativo ma dalle prime sommarie ricostruzioni ancora da verificare pare che il 40enne, mentre si trovava in vico Santa Teresella degli Spagnoli, sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto che senza alcun motivo lo avrebbe colpito con una lama. La vittima non è in pericolo di vita.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia Napoli centro impegnati per ricostruire l'esatta dinamica dell'evento



