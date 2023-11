'Corno inglese',reading con Del Gaudio e solisti della Scarlatti

"Musiche al crocevia - Anniversari della musica italiana del XX secolo", rassegna della Nuova Orchestra Scarlatti sostenuta dal MIC, proseguedomani venerdì 17 con "Corno inglese", un appuntamento che accosta e incrocia in modo inedito e creativo la musica, parole e scena.

L'appuntamento è alle 20 nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo (Napoli, Largo San Marcellino 10).

"Corno inglese"è un reading poetico-musicale inedito e carico di suggestioni, con Roberto Del Gaudio e i Solisti della Nuova Orchestra Scarlatti.

Il reading sarà preceduto alle ore 19 da una conversazione di Nicola De Rosa dal titolo "Avanguardie tra musica e poesia".

Riflessioni intorno alle 'Lezioni americane' di Luciano Berio. In "Corno inglese", un percorso di evocazioni incrociate tra parole e suoni articolerà la scena tra due poli: uno sarà rappresentato dalla 'musica assoluta' della Notte, il poemetto inaugurale dei Canti Orfici (1913-14) di Dino Campana, accostato per affinità profonde a pagine di alcuni Quartetti per archi di Beethoven. L'altro polo sarà costituito da una costellazione di poeti italiani del '900 accomunati da una tensione della parola verso la musica: quella preziosa ed esoterica di Cristina Campo; quella modulata e crepuscolare di Corazzini e Gozzano; quella fluente e cantante di Alfonso Gatto; quella ermetica di Montale e del suo celebre Corno inglese. Qui i versi verranno alternati, e a volte intrecciati, oltre che con Beethoven, con l'invenzione lirica del Quartetto per archi in due tempi di Bruno Maderna (1955); con la gestualità del Lied (1983) e della Sequenza IX (1980) per clarinetto di Luciano Berio; con la meditazione dei Duetti per flauto e clarinetto di Giacinto Scelsi (1905-88). Il tutto eseguito dai Solisti della Nuova Orchestra Scarlatti, mentre i testi sono scelti, 'composti' con le sequenze musicali e recitati da Roberto Del Gaudio, una tra le più versatili e creative figure dell'attuale scena napoletana: attore, scrittore, regista, leader dei Virtuosi di San Martino.



