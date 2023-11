Cavalli e struzzi in allevamento abusivo, scattano i sigilli

Un allevamento abusivo dove erano tenuti struzzi, cavalli, galline e decine di uccelli e di conigli, cani, maiali, è stato sequestrato a Mondragone (Caserta) dalla Polizia Municipale in seguito ad un sopralluogo effettuato con i funzionari dell'Ufficio tecnico comunale e il servizio veterinario dell'Asl. Il sopralluogo era stato effettuato in quanto la proprietà dove erano tenuti gli aninali, situata in via Pagliuca, era già stata sequestrata per abusivismo edilizio; la polizia locale guidata dal Comandante Bonuglia, presente sul posto, ha accertato che il custode giudiziario nominato dopo il primo sequestro aveva violato i sigilli, ed è stato per questo denunciato; è poi stata accertata la presenza di centinaia di animali, per i quali è emersa la mancanza di certificazioni anagrafiche e sanitarie, di autorizzazioni e della documentazione relativa alla registrazione. Gli animali (tre struzzi, un volatile simile ma di origine autostraliana l'emu, sette cavalli, 70 tra galline, oche, cigni, faraone, tacchini, anatre, quaglie, fagiani e colombi, 67 conigli, 2 cavie, 3 cani e 2 suini) sono stati sequestrati e verranno trasferiti in altra struttura.



