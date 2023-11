Cane vagava su statale in Irpinia, salvato dai Carabinieri

Disorientato e impaurito vagava sulla statale dell'Alta Irpinia, nel territorio del comune di Aquilonia, a rischio di essere investito. Grazie alla segnalazione di un autotrasportatore, al 112, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi, in servizio nella zona, che ha tratto in salvo un cane meticcio fermatosi al centro della carreggiata. La bestiola è stata poi rifocillata e affidata alle cure del personale veterinario della Asl. Le sue condizioni sono buone. Lanciato un appello per la sua adozione.



