Napoli-Eintracht: legali ultrà tedeschi, non presenti a scontri

"E' il primo dei tre gradi di giudizio, bisogna attendere il deposito delle motivazioni, che avverrà tra 30 giorni ma preannunciamo che faremo ricorso in appello". Lo assicura il collegio difensivo dei due tifosi tedeschi dell'Eintracht condannati ieri a Napoli a 5 anni e 2 mesi di reclusione per le devastazioni di piazza del Gesù del 15 marzo scorso.

"Dall'inizio del processo abbiamo fatto emergere - sottolineano gli avvocati Daniele Tuffali, Giovanni Adami, Serena Improta e Simone Bonaldi - che i due tifosi erano presenti in piazza ma che non hanno preso parte agli scontri e alle azioni violente".

Gli avvocati sottolineano anche che nei confronti dei due condannati il gup ha ritenuto sussistenti le attenuanti generiche: "Entrambi - spiegano i legali - hanno risarcito il Comune di Napoli con la somma di 10mila euro".

Per i quattro professionisti la condanna a 5 anni e 2 mesi di reclusione (il reato di devastazione prevede pene tra 8 e 15 anni), giunta al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato, rappresenta, in sostanza, "un segnale nei confronti di chi si rende protagonista di azioni di quella portata".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA