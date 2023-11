Mense scolastiche a Napoli, tre ditte sanzionate dal Nas

Irregolarità amministrative ma anche, e soprattutto, igienico-sanitarie sono state accertate dal Nas di Napoli nei confronti di tre ditte di ristorazione collettiva che operano nelle mense scolastiche della città.

I controlli eseguiti dal Nas, predisposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute d'intesa con il Ministero della Salute, sono scattati con l'inizio dell'anno scolastico e i militari del Nucleo, coordinati comandante Alessandro Cisternino, hanno comminato alle tre ditte sanzioni per 10mila euro.

Rilevate violazioni nella gestione e conservazione degli alimenti e anche nelle condizioni d'igiene in cui sono stati trovati i locali dove venivano preparati i pasti.

Il Nas di Napoli ha anche disposto il blocco sanitario di oltre 150 chilogrammi di alimenti per mancanza di tracciabilità e violazioni nelle procedure di produzione e controllo degli alimenti.



