Mazzarri già al lavoro, 'tutto bello qui'

Stanco e un po' frastornato per gli sviluppi precipitosi e coinvolgenti delle ultime 24 ore, Walter Mazzarri è tornato a Castel Volturno per riprendersi il Napoli dieci anni dopo l'ultima volta. "Un nuovo inizio", lo ha salutato la società, pubblicando sul proprio profilo X alcune fotografie della prima seduta di allenamento degli azzurri guidata dal nuovo allenatore.

Il centro tecnico dove il Napoli svolge i suoi lavori era blindato. Tifosi e giornalisti sono rimasti in attesa dell'arrivo di Mazzarri fuori dalla struttura. L'allenatore in precedenza aveva risposto con poche parole a un cronista del sito calcionapoli24.it, che lo aveva intercettato all'uscita dall'albergo di Pozzuoli dove aveva trascorso la notte, arrivato in tutta fretta ieri sera dopo la firma del contratto a Roma.

"Prime sensazioni? Sono stanco, sono giorni che non dormo.

Tutto bello come al solito, qui", ha detto il tecnico accompagnando le parole con un sorriso che la dice lunga sulla sua soddisfazione per aver ripreso un cammino interrotto tanti anni fa. Mazzarri è quindi arrivato nella tarda mattinata nel centro tecnico di Castel Volturno, accompagnato dal vicepresidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis e dall'allenatore in seconda, Nicolò Frustalupi.

L'appuntamento con i calciatori che sono rimasti a Napoli, perché non convocati nelle rispetive nazionali, era fissato alle 14.30. All'allenamento, oltre al gruppo che si trova fuori sede (Di Lorenzo, Politano, Raspadori, Cajuste, Elmas, Lobotka, Ostigard, Kvaratskhelia, Zielinski, Lindstrom, Olivera e Anguissa) non hanno partecipato Mario Rui e Meret. Il terzino e il portiere hanno sostenuto esami di controllo nella clinica Pineta Grande. Mario Rui nel match contro l'Empoli ha riportato una lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra, mentre Meret nel riscaldamento prima della stessa gara che non ha giocato, lasciando in extremis il posto a Gollini, ha riportato una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra. Entrambi hanno già cominciato le terapie.

I calciatori disponibili hanno lavorato cominciando la sessione con una prima fase di attivazione seguita da torello.

Successivamente il gruppo ha svolto attività finalizzata al possesso palla e lavoro aerobico. Chiusura con una serie di partitine a campo ridotto.

Dai profili social arriva intanto il saluto di Rudi Garcia che è rivolto a tutti tranne che alla società. "Non era così - scrive il tecnico francese - che immaginavo di salutare i tifosi napoletani che hanno supportato la mia avvenuta dal primo giorno. A loro, ai giocatori e alle persone vicine alla squadra va un mio sincero grazie ed un in bocca al lupo per il prosieguo in campionato e in Champion League".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA