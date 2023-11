Mazzarri al lavoro, Napoli senza gli infortunati Meret e Rui

Stop per infortuni per Mario Rui e Alex Meret nel Napoli. Il club riporta l'esito degli esami che il terzino e il portiere hanno sostenuto alla clinica Pineta Grande. Mario Rui nel match contro l'Empoli ha riportato una lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra, mentre per Meret nel riscaldamento prima del match contro l'Empoli, che non ha giocato, ha riportato una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra.

Entrambi hanno già cominciato le terapie.

Intanto il resto del Napoli sta svolgendo la prima sessione di allenamento con il nuovo tecnico Walter Mazzarri. Un contatto tra il tecnico e la squadra che ha diversi nazionali non convocati come Victor Osimhen, che punta a tornare in campo già nel primo match del Napoli a Bergamo con l'Atalanta. Mazzarri da oggi comincia a costruire la sua idea di Napoli, aspettando poi il ritorno dei tanti convocati: Di Lorenzo, Politano e Raspadori per l'Italia, Cajuste per la Svezia, Elmas per la Macedonia, Lobotka per la Slovacchia, Ostigard per la Norvegia, Kvaratskhelia per la Georgia, Zielinski per la Polonia, Lindstrom per la Danimarca, Olivera per l'Uruguay e Anguissa per il Camerun.



