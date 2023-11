Indebita percezione Rdc, 30 denunce nell'Avellinese

(ANSA)- AVELLINO, 15 NOV- Trenta persone sono state denunciate in provincia di Avellino per indebita percezione del reddito di Cittadinanza. È il bilancio delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale nel corso degli ultimi trenta giorni. Le somme intascate indebitamente superano i 520 mila euro che adesso l'Inps, dovrà tentare di recuperare.

In quasi tutti i casi, i beneficiari sono risultati titolari di patrimoni mobiliari per un valore superiore a quelli fissati dalla legge, che nella dichiarazione all'Inps venivano omessi.

Tra i denunciati anche i possessori di quote societarie superiori a venti mila euro. Nell'ultimo anno, la Guardia di Finanza di Avellino ha denunciato complessivamente 56 persone all'Autorità giudiziaria bloccando l'erogazione di quasi un milione di euro. (ANSA) YA2



