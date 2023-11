Cobret e crack pronti alla vendita, arrestato in Irpinia

Crack, cobret e hashish già suddivisi in dosi: un 40enne di Frigento, in provincia di Avellino, è stato arrestato dai carabinieri nel corso di controlli straordinari sul territorio predisposti dal Comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal Prefetto, Paola Spena.

L'indagato, con precedenti per detenzione e spaccio di droga, è stato fermato a bordo della sua auto e arrestato in flagranza di reato. Nella sua abitazione sono stati trovati e sequestrati materiale per il taglio e il confezionamento.

Gli stessi carabinieri hanno poi bloccato un 50enne di Mercogliano che aveva prelevato da un distributore automatico di Venticano 360 litri di gasolio che aveva caricato in ben quindici taniche. L'uomo è stato trovato in possesso di dodici carte di credito clonate con le quali aveva effettuato i pagamenti. L'uomo è stato denunciato per utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento elettronico.



