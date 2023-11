Cardellini in officina abusiva, sequestri e denunce a Napoli

Cinque cardellini detenuti illegalmente in gabbie sono stati scoperti dalla polizia metropolitana di Napoli in un'officina per riparazioni di motoveicoli nel pieno centro storico di Napoli.

Gli agenti, oltre a sequestrare l'officina che era priva di ogni autorizzazione, nel corso dell'ispezione hanno trovato gli esemplari della specie particolarmente protetta. I cardellini sono stati consegnati al Centro di recupero degli animali selvatici dell'Asl Napoli 1 per le cure del caso. Oltre al sequestro dell'attività è scattata anche la denuncia dei responsabili. I reati contestati sono gestione illecita di rifiuti pericolosi e scarichi non autorizzati, detenzione di specie protetta e furto di energia elettrica. Oltre a quello penale, è stato eseguito anche il sequestro amministrativo ai fini della confisca.



