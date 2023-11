A Marco Bellocchio il Premio Torquato Tasso

In uno degli hotel storici di Sorrento, il Bellevue Syrene, sarà consegnato sabato 18 novembre, alle 19, al regista Marco Bellocchio il Premio internazionale 'Torquato Tasso', giunto alla seconda edizione.

A consegnare il riconoscimento sarà il vincitore della passata edizione, l'attore e regista Toni Servillo che, per l'occasione, interpreterà brani del Tasso e dal volume "L'utilità dell'inutile", di Nuccio Ordine, esperto di letteratura rinascimentale, recentemente scomparso. A condurre la serata, Italo Moscati, giornalista, scrittore, regista e critico.

Reduce dal recente successo del film Rapito, regista e sceneggiatore cinematografico, pittore e principale animatore del progetto Bobbio Cinema, Marco Bellocchio attraversa la settima arte da sessant'anni: dall'exploit giovanile da enfant terrible de I Pugni in tasca (1965), vero e proprio culto della generazione cinefila post-neorealista, al cinema politico in presa diretta sul '68 (La Cina è vicina, Discutiamo, discutiamo), dai poco astratti furori scagliati contro le aporie delle Istituzioni (Nel nome del padre, Marcia trionfale, L'ora di religione), ai ripieghi intimistici e al cinema di matrice psicanalitica, individuale e collettiva (Salto nel vuoto).

L'evento è promosso dal Comune di Sorrento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA