Teatro, Glauco Mauri porta in scena "Il canto dell'usignolo"

Glauco Mauri porta in scena al Teatro Nuovo di Napoli, da giovedì 16 novembre 2023 alle ore 21.00, con repliche fino a domenica 19, "Il canto dell'usignolo", poesie e teatro di William Shakespeare, un omaggio al grande poeta inglese, genio della cultura europea che da oltre quattrocento anni ci parla dell'essere umano nella sua essenza.

Presentato da Compagnia Mauri Sturno, "Il canto dell'usignolo" è una breve favola di Gotthold Ephraim Lessing, in cui un pastore si rivolse ad un usignolo chiedendogli perché avesse smesso di cantare, privandolo così della piacevole compagnia della sua voce melodiosa. La metafora della favola del letterato e filosofo tedesco ha acceso la fantasia di Glauco Mauri, che con Marco Blanchi, accompagnati dalle musiche composte ed eseguite in scena al pianoforte da Giovanni Zappalorto, le percussioni da Marzio Audino, gli elementi scenografici di Marta Crisolini Malatesta, dà voce alle immortali opere di Shakespeare, "l'usignolo" che con il suo canto narra la nostra vita.



