Rischio crollo nel Napoletano, strada riapre dopo oltre 3 mesi

Era stata chiusa lo scorso 28 luglio a seguito dello sgombero di un centinaio di persone per possibili crolli: a distanza di tre mesi e mezzo riapre a Torre del Greco via Piscopia, arteria del centro cittadino che da piazza Luigi Palomba porta a via Roma, a ridosso di corso Umberto I, strada a sua volta interdetta alla circolazione a seguito del cedimento di un'ala di uno stabile avvenuto il 16 luglio. È quanto disposto dall'ordinanza firmata dal dirigente della locale Polizia municipale, che di fatto revoca il precedente dispositivo di viabilità.

Questa ordinanza segue quella firmata poche ore prima dal sindaco Luigi Mennella, dal dirigente del settore Servizi tecnologici e manutentivi e dal responsabile del procedimento, con la quale si è preso atto del certificato di eliminato pericolo prodotto dal tecnico incaricato dai condomini di uno degli stabili sfollati, immobile per il quale servivano ancora interventi di natura strutturale.

La riapertura di via Piscopia, che nei fatti sarà ufficialmente attuata nelle prossime ore, avviene proprio alla vigilia dei nuovi dispositivi di traffico voluti dall'amministrazione comunale, che da domani, a partire dalle ore 10, interesseranno la prima parte di via Nazionale e via De Gasperi, larga parte di via Piscopia e viale generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, strade poste nelle vicinanze e che torneranno percorribili su entrambe le direttrici dopo anni di viabilità a senso unico.



