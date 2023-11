Napoli: Armato, ok a protocollo per un turismo sostenibile

E' stato firmato a Venezia un protocollo d'intesa triennale per la condivisione di azioni e buone pratiche per un turismo sostenibile al fine di migliorare "la sostenibilità, la competitività e l'accoglienza nelle grandi destinazioni italiane condividendo e favorendo buone pratiche per un turismo sostenibile".

"Il protocollo di intesa - spiega l'assessore al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato, è uno strumento utilissimo nell'ottica di creare azioni sinergiche tra le grandi destinazioni italiane. La promozione turistica della città è fortemente legata allo sviluppo di nuove tecnologie e quindi all'innovazione e alla sostenibilità, quest'ultima necessaria per una pianificazione rispondente alle esigenze del territorio e che si integri perfettamente nel contesto culturale e sociale interessato.

Non a caso con i progetti finanziati dal ministero "TourisTech" e "CultourTech"per un totale di 3.2 milioni di euro si realizzeranno anche infopoint digitalizzati e ricoperti di pannelli solari a zero impatto ambientale, progetti di marketing e comunicazioni per valorizzare l'identità visiva del network 'Grandi destinazioni Italiane del Turismo Sostenibile' con video emozionali, si provvederà alla creazione di strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale di luoghi della città più o meno conosciuti anche per destagionalizzare l'offerta, rispondere ai bisogni del viaggiatore e far sì che Napoli sia una meta ambita - come sta già accadendo - per un turismo duraturo e non più limitato ad alcuni mesi".

"Negli ultimi anni Napoli - prosegue l'assessore - si è riscoperta al centro di un flusso turistico mai visto nella sua storia, la sfida è governarlo in maniera intelligente per compenetrare le esigenze dei residenti con quelle dei visitatori. La parola chiave è proprio sostenibilità, intesa non solo come mitigazione degli effetti ambientali ma anche come ragionamento di eco sistema urbano in cui preservare il diritto all'abitare, la pluralità la tutela dell'artigianato e mestieri antichi, tenendo alta l'asticella della qualità".



