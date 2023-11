I Nas nelle mense scolastiche, sanzioni anche nel Casertano

Ci sono anche due scuole in provincia di Caserta tra quelle sanzionate in tutta Italia dai carabinieri per irregolarità nelle mense.

In particolare, il Nas di Caserta ha sospeso l'attività di laboratorio cucina presso due scuole per l'infanzia della provincia poiché, dai controlli effettuati, sono entrambe risultate sprovviste di autorizzazione.

A livello nazionale, una mensa scolastica su quattro è risultata irregolare. Diverse le criticità: cibi mal conservati, scarse condizioni igienico-sanitarie nei locali dove vengono preparati i pasti, problemi di quantità e qualità degli alimenti, presenza di umidità, muffa e anche di insetti ed escrementi di roditori. Tutto questo è il risultato di una campagna di controlli effettuati dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero della Salute sui servizi di ristorazione e delle imprese di catering assegnatari della gestione delle mense presso gli istituti scolastici. Le attività ispettive, svolte nell'ultimo mese, hanno interessato circa 1.000 aziende di ristorazione collettiva che operano all'interno di mense scolastiche di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private. Tra le ditte controllate, 257 hanno evidenziato irregolarità, pari al 27%. Sono state accertate 361 violazioni penali e amministrative, con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie per 192mila euro, contestate a causa di violazioni nella gestione e conservazione degli alimenti e nelle condizioni d'igiene nei locali di preparazione dei pasti, nella mancata rispondenza in qualità e quantità ai requisiti prestabiliti dai capitolati d'appalto.



