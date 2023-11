Giulierini saluta il Mann, Osanna fino al concorso

Dopo otto anni e la promozione del Mann a museo di prima fascia Paolo Giulierini ha salutato dipendenti, collaboratori e amici del Museo archeologico nazionale di Napoli riuniti nell'auditorium del braccio nuovo della struttura. Oltre 300 persone per ringraziarlo hanno sollevato un cartello con su scritto 'capitano, oh mio capitano' dopo il breve discorso di saluto alla città da parte dell'archeologo toscano. Nel corso del suo doppio mandato Giulierini ha riaperto varie importanti sezioni, come Egitto, Magna Grecia, Preistoria e protostoria e nel 2023 la Campania Romana ristrutturando sale da 50 anni utilizzate come depositi e portando la superficie espositiva del museo a livelli mai raggiunti nei suoi due secoli di storia. Positivo anche il bilancio dei visitatori, quest'anno già oltre 500mila con la prospettiva di arrivare vicini al record pre-covid di oltre 600mila. Centoventinove la mostre realizzate al Mann, tra le quali quelle dedicate a Canova e Picasso, oltre 300 le esposizioni in tutto il mondo.

Il Mann resta ora in attesa del bando di concorso ed è affidato, fino al suo espletamento, al direttore generale dei musei Massimo Osanna. Per salutare i tanti intervenuti prima del brindisi finale anche la proiezione del documentario su Napoli di Trudie Styler 'Posso entrare?' con alcune scene girate proprio al Mann.



