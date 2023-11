Doppio sold out per Elodie al Palapartenope di Napoli

Doppio sold-out per le prime date del tour di Elodie, venerdì 17 e sabato 18 novembre, che parte dal Palapartenope di Napoli. Il tour, prodotto da Vivo Concerti, registra il tutto esaurito in quasi tutti gli appuntamenti annunciati.

Un intero blocco dello show sarà dedicato ai brani di "Red Light", il disco uscito il 6 ottobre scorso, che rappresenta la naturale prosecuzione della sperimentazione nel mondo dance pop dell'artista. Composto da sette tracce, senza soluzione di continuità, è un progetto dalle sonorità club, nato dall'adrenalina generata dall'esperienza dello show evento sold out al Mediolanum Forum, andato in scena a maggio 2023.

Attraverso la musica, sono diverse le sfaccettature di Elodie che emergono in questo progetto. Da quella più sarcastica, con "Glamour" che tratteggia una visione ironica del mondo della moda, a quella più coraggiosa che rivendica la libertà, schierandosi contro il giudizio altrui in "Elle".

Dal sodalizio artistico tra Elodie e Milo Manara nasce la cover di "Red Light", elaborazione culturale in cui il tema dell'indipendenza femminile e la potenza del corpo sono centrali. Il tema del corpo femminile e della sessualità trova ulteriore sviluppo nella collaborazione con The Morelli Brothers a cui è stata affidata la direzione creativa dell'intero progetto visivo del clubtape. Elodie collabora con (RED), organizzazione no-profit fondata nel 2006 da Bono e Bobby Shriver che si avvale dell'aiuto dei personaggi e brand più iconici al mondo per creare prodotti ed esperienze al fine di raccogliere fondi per contrastare le crisi sanitarie globali. Ad oggi, (RED) ha generato oltre 750 milioni di dollari per il Fondo Globale, uno dei maggiori finanziatori al mondo della salute globale, aiutando più di 245 milioni di persone. Elodie donerà il 100% dei profitti derivanti dalla vendita della t-shirt (RED) LIGHT per sostenere gli sforzi di (RED) nel portare programmi sanitari salvavita a donne e ragazze nell'Africa subsahariana.



