"Classico contemporaneo", musicisti napoletani diventano tutor

Musicisti partenopei si trasformano in tutor, con l'appuntamento "Classico Contemporaneo", nell'ambito del progetto "Napoli città della musica", fino al prossimo 17 novembre.

La rassegna, organizzata da Acta Progettazioni APS, con la direzione artistica di Michele De Finis, è promossa dal Comune di Napoli. Gnut, Francesco Di Bella, Dario Sansone, Roberto Colella e Salvio Vassallo gli artisti protagonisti dei vari incontri. "Classico Contemporaneo", è un contenitore di workshop e live set gratuiti, che esplora la musica napoletana nel suo sviluppo dal classico al contemporaneo, analizzando tre icone della canzone partenopea: Enrico Caruso, Roberto Murolo e Sergio Bruni.

I workshop sono finalizzati alla produzione di nuovi "classici contemporanei", cioè di rielaborazioni della tradizione riportate ai tempi attuali.

Le attività laboratoriali e formative, che si terranno dalle 9:00 alle 13:00, sono dedicate a musicisti emergenti o semplici appassionati, e si svolgono presso l'Auditorium Novecento.

"È stata una splendida occasione - ha detto Gnut, dopo aver incontrato la sua 'classe' - per trasmettere ad altri non solo la passione per la musica, ma anche la conoscenza della nostra preziosa eredità musicale".

Entusiasta anche Dario Sansone, che incontrerà il suo pubblico domani, con una masterclass sulla musica tradizionale napoletana. Il 16 novembre toccherà poi a Roberto Colella e a chiuderà la prima parte della rassegna sarà Salvio Vassallo, con la lezione del 17 Novembre. "Questo incontro - ha detto Vassallo - permetterà ai partecipanti di misurarsi con la storia musicale napoletana che trasuda densa e incessante dai vicoli della città e perfino letteralmente dal sottosuolo".

La seconda parte della rassegna, invece, si articolerà con tre live set: il 23 novembre al Tan-Teatro Area Nord si esibiranno Fanali e Francesco Di Bella, il 1° dicembre a piazza Fuga ci saranno Luk, Altea e Dario Sansone e l'8 dicembre all'Auditorium Novecento, Il tesoro di San Gennaro Extended.





