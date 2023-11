Ad Avellino parcheggia in un posto diverso e denuncia il furto

Visibilmente scosso, ha fermato nel centro di Avellino una pattuglia della Sezione Volanti della Questura per denunciare il furto della sua auto. Sulla scorta delle informazioni su targa e modello della vettura, gli agenti hanno attivato le ricerche che in meno di un'ora si sono concluse con il ritrovamento.

Il proprietario, soltanto quando è andato a prelevare l'auto, si è reso conto dell'imbarazzante errore: nessun furto, aveva solo dimenticato di averla parcheggiata in un posto diverso da quello consueto, nei pressi della sua abitazione. La vicenda si è conclusa con le scuse ai poliziotti.



