A scuola di street art con la Circumvesuviana

Alla stazione Argine Palasport della Circumvesuviana il primo laboratorio permanente per "documentare e produrre la creatività urbana": la partecipazione è gratuita e si può fare domanda fino al prossimo 26 novembre.

E' online la call del progetto "Urbanizer: documentazione, formazione e operatività nell'ambito della creatività urbana" dell'associazione Arteteca, che presso gli spazi della stazione Argine Palasport da più di dieci anni anima il primo Centro Territoriale per la Creatività Urbana, ossia graffiti writing, street art e nuovo muralismo.

La call selezionerà 20 giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti a Napoli o in provincia, per seguire gratuitamente un percorso di formazione presso il Centro Territoriale di Ponticelli. I laboratori saranno due: "Far sapere", dedicato alla catalogazione di materiale di documentazione, e "Saper fare", dedicato alla produzione di opere murali. I laboratori si concluderanno con la realizzazione di un podcast, di una web app per gestire in digitale documenti e opere e di un'opera murale proprio sulla stazione Argine Palasport.

La candidatura dovrà essere presentata solo online, compilando entro il 26 novembre l'apposito modulo su https://docs.google.com/forms/d/18cyeZogFpcBLnSTXJUGuNMyVxZOMns- XwlrZr_FN_I8/edit Il presidente di Eav, Umberto De Gregorio, dichiara: "La collaborazione con Inward è per Eav una costante degli ultimi anni in cui hanno visto luce decine di opere di street art in tante stazioni. Questo nuovo progetto appare in linea con il percorso di rigenerazione urbana intrapreso che andrà avanti nei prossimi anni con nuovo impulso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA