Piove nel PalaPergola di Potenza, partita di basket rinviata

"Cercheremo di lavorare affinché la ditta esecutrice, acceleri al massimo l'esecuzione delle opere necessarie. La sostituzione del tetto" del PalaPergola di Potenza "con la rimozione dell'amianto non era però procrastinabile oltre". Lo ha detto - in una nota diffusa dall'ufficio stampa dell'amministrazione comunale - l'assessore allo Sport, Gianmarco Blasi, riferendosi alla situazione del palazzetto dello sport di contrada Rossellino, dove, ieri, a causa della pioggia che cadeva sul campo di gioco, gli arbitri hanno deciso di non far disputare la partita di serie C di basket maschile tra i padroni di casa dell'Academy Basket e del Parete. Blasi ha espresso le "scuse alla società di casa, a quella ospite e al pubblico per il rinvio della gara".

L'assessore ha messo in evidenza che "la pioggia di questi giorni si è infiltrata nella copertura del palazzetto, e ha bagnato il centro del campo, oggetto di intervento di rimozione dell'amianto. Era un rischio che abbiamo deciso di correre non chiudendo il Palapergola nonostante siano in corso i lavori. Lo abbiamo fatto per consentire alle società di allenarsi e giocare a Potenza senza andare altrove".



